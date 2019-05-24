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Путин обсудил с СБ Сирию и Украину после разговора об этом с Меркель и Макроном 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблемы, затронутые в его недавнем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также предстоящие на следующей неделе международные контакты на полях встречи Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Казахстане. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Затрагивались темы в рамках подготовки к саммиту ВЕЭС в Нур-Султане на следующей неделе, а также к планирующимся двусторонним встречам президента на полях этого мероприятия", — сказал он. "Также состоялся обмен мнениями по проблемам, которые обсуждались в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора президента Путина с канцлером Меркель и президентом Макроном", — добавил Песков.
21 мая пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Меркель и Макроном ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом смены руководства в Киеве, сирийскую проблематику, в том числе положение дел в Идлибе, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также вопросы урегулирования проблем в Совете Европы (СЕ) после неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее (ПАСЕ).
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Комментарии
Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , Совет Европы , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Совет безопасности РФ , Германия , Франция
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