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Трудно вспомнить хорошее: в Кремле отреагировали на отставку Мэй 

Рамблер + ещё 3 21 минуту назад
Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о желании уйти в оставку, сообщает ТАСС. При этом пресс-секретарь российского президента отказался делать прогнозы на развитие двусторонних отношений между странами, но оценил роль английского политика в сложившейся ситуации.
«Не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией», — заявил Песков.
При этом он отметил, что «премьерство» Мэй пришлось на «непростой период» в дипломатических связях между двумя государствами
Песков также подчеркнул, что российские власти с большим вниманием следят за Brexit, который влияет не только на Великобританию, но и на весь Евросоюз.
" Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером, поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном, развивающемся партнере", — заявил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Тереза Мэй заявила о желании сложить полномочия премьер-министра 7 июня 2019 года. При этом политик будет оставаться в должности до тех пор пока не будет выбран новый премьер. СМИ отмечают, что процесс назначения может затянуться на срок до полутора месяцев.
Комментарии244
Политика , Видео , Европа , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , ЕС , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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