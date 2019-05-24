Трудно вспомнить хорошее: в Кремле отреагировали на отставку Мэй

Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о желании уйти в оставку, сообщает ТАСС. При этом пресс-секретарь российского президента отказался делать прогнозы на развитие двусторонних отношений между странами, но оценил роль английского политика в сложившейся ситуации.

«Не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией», — заявил Песков.

При этом он отметил, что «премьерство» Мэй пришлось на «непростой период» в дипломатических связях между двумя государствами

Песков также подчеркнул, что российские власти с большим вниманием следят за Brexit, который влияет не только на Великобританию, но и на весь Евросоюз

" Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером, поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном, развивающемся партнере", — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Тереза Мэй заявила о желании сложить полномочия премьер-министра 7 июня 2019 года. При этом политик будет оставаться в должности до тех пор пока не будет выбран новый премьер. СМИ отмечают, что процесс назначения может затянуться на срок до полутора месяцев.