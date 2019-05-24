В Кремле отреагировали на отставку Мэй

Премьерство Терезы Мэй пришлось на непростой период двусторонних отношений России и Великобритании, сложно вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в их развитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях", — заявил Песков журналистам на просьбу озвучить оценку роли Мэй российско-британских отношениях.
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.