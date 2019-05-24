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Песков призвал дождаться формирования «подходов» Киева по Донбассу 

RT на русском + ещё 6 58 минут назад
Фото: ТАСС
Перед обсуждением вопроса проведения саммита в нормандском формате необходимо дождаться, когда будут сформированы подходы Киева по ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем, такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли встреча в нормандском формате.
Он отметил, что в настоящее время «нужно набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны», передаёт РИА Новости.
«Когда мы поймём, насколько украинская сторона готова следовать минским договорённостям, о без альтернативности которых говорили в трёхстороннем формате Путин, Меркель и Макрон», — добавил он.
Как подчеркнул Песков, после этого на повестку дня уже может встать вопрос о «нормандском саммите».
Как указал пресс-секретарь, Москва не против участия в саммите, а сам нормандский процесс является безальтернативным.
«Но, конечно, никто не является сторонником встречи ради встречи, должна быть проделана определённая домашняя работа, а также работа, связанная с формированием и мировоззрением политического командования на Украине», — заключил он.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны отметили необходимость полного выполнения минских договорённостей и интерес в продолжении тесного сотрудничества в рамках нормандского формата.
22 мая в администрации украинского лидера отметили, что обсуждают вопрос активизации урегулирования ситуации в Донбассе.
Экс-депутат Рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Олег Царев , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , РИА Новости
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