Песков призвал дождаться формирования «подходов» Киева по Донбассу

Перед обсуждением вопроса проведения саммита в нормандском формате необходимо дождаться, когда будут сформированы подходы Киева по ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем, такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли встреча в нормандском формате.

Он отметил, что в настоящее время «нужно набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны», передаёт РИА Новости.

«Когда мы поймём, насколько украинская сторона готова следовать минским договорённостям, о без альтернативности которых говорили в трёхстороннем формате Путин, Меркель и Макрон», — добавил он.

Как подчеркнул Песков, после этого на повестку дня уже может встать вопрос о «нормандском саммите».

Как указал пресс-секретарь, Москва не против участия в саммите, а сам нормандский процесс является безальтернативным.

«Но, конечно, никто не является сторонником встречи ради встречи, должна быть проделана определённая домашняя работа, а также работа, связанная с формированием и мировоззрением политического командования на Украине», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны отметили необходимость полного выполнения минских договорённостей и интерес в продолжении тесного сотрудничества в рамках нормандского формата.

22 мая в администрации украинского лидера отметили, что обсуждают вопрос активизации урегулирования ситуации в Донбассе.