«Сделайте Украину нормальным государством»: ападные СМИ дают советы Зеленскому

Украина после инаугурации Зеленского превратилась в самую настоящую «страну советов»: редкое западное СМИ может отказать себе в удовольствии сообщить «президенту, не имеющему политического опыта», как надо себя вести в той или иной ситуации, как победить коррупцию и, конечно же, коварного восточного соседа в целом и его лидера в частности

The Times: «Над неудачной шуткой последним посмеется Путин»

Наиболее формально к исполнению функций советчика подошла британская The Times, опубликовав набор банальных и заведомо нереализуемых пожеланий. Впрочем, англичане никогда особенно не утруждали себя глубоким анализом ситуации в чужой стране, озвучивая при этом мнение в стиле «нам надо, чтобы у вас было так, а как лучше для вас — нас не интересует».

«Комик стал президентом Украины. Но если шутки его будут неудачными, последним посмеется Владимир Путин», — отмечают авторы редакционной статьи, которые рекомендуют «открыть Украину реформам, повернуть ее лицом к Западу, не верить обещаниям Москвы», а главное — постоянно следить за президентом РФ, который «в свое время поднялся, потому что умело пользовался слабостями противников и ошибками врагов».

Есть опасность, что Зеленский проиграет «войну за мир на Украине», потому что, считают авторы издания, хозяин Кремля хитер, коварен и беспощаден: он буквально спит и видит, как бы поднять эскалацию конфликта в Донбассе на невиданную высоту и «добиться победы на своих условиях, а не тех, что предложит Киев».

В целом статью в The Times яркой не назовешь: островитяне просто отработали обязательную программу, отписавшись по событию. У них Брексит, сепаратисты-шотландцы — откуда взять время еще и на каких-то там славян, которым однажды американские политики польстили, назвав «будущей аграрной супердержавой»?

Resett: Единственная страна, которая могла бы спасти разрушенную украинскую экономику — Россия

На долю Владимира Зеленского выпала труднейшая задача, считает независимое норвежское онлайн-издание Resett, — сделать Украину «нормальным государством».

С чего следует начать? Конечно же, с закона о языке.

Всего через четыре дня после избрания нового президента, отмечает в своей статье доктор исторических наук Бьёрн Нистад, Верховная Рада подложила главе государства изрядную свинью, приняв «закон о запрете русского языка».

Новая норма, по словам автора, «превратила русскоязычных украинцев, которые составляют большинство населения страны, в людей второго сорта». Этот закон надо отменить, считает Нистад, «иначе нечего рассчитывать на разговор с Донбассом», который русскоязычен в наибольшей степени.

«Зеленский должен положить конец захвату церквей экстремистами после получения УПЦ автокефалии и вернуть собственникам то, что у них отняли, — уверен норвежский историк. — Кроме того, новой команде необходимо заняться федерализацией страны, как это прописано в Минских соглашениях 2015 года».

Только при решении этих трех задач, полагает Нистад, существует возможность собрать расколотую Украину в единое целое. Но сделать это будет очень непросто — автор указывает на большую опасность, исходящую от националистов Галиции, которые не гнушаются физическим устранением неугодных.

«Киев — банкрот, Европе и США до Украины нет дела. Единственная страна, которая могла бы спасти разрушенную украинскую экономику, — Россия. Но Евромайдан в 2014 году сделал все, чтобы связи с РФ были оборваны», — заключает норвежский специалист.

Aftonbladet: Собственная политика президента, о которой никому ничего не известно

На пути к власти Зеленский заявил, что ему в случае победы на выборах будет «нужен новый парламент, чтобы проводить собственную политику». При этом, подчеркивает корреспондент шведской Aftonbladet Вольфганг Ханссон, никому не известно, что это за политика.

«В течение месяца после победы на выборах Зеленский не сказал практически ничего: он не давал интервью прессе и не выступал с какими-то заявлениями», — констатирует журналист.

Оставим на совести шведского автора фразу о том, что Зеленский «обещает достичь мира, прекратив войну против России в восточной части Украины», и обратим внимание на замечание, что новый президент

«пообещал покончить с коррупцией, но не сказал, как он это собирается сделать. Если двое из каждых трех украинцев проголосовали за кандидата с такой размытой программой, значит, население сильно устало от остальных украинских политиков».

По мнению автора, успех деятельности Зеленского будет зависеть от того, «насколько удастся ему справиться с [Владимиром] Путиным». Что корреспондент вкладывает в понятие «справиться», остается без объяснения. Судя по всему, автор, описывая «неопределенности» нового украинского лидера, и сам подхватил от своего героя «инфекцию неконкретности речи».

The Washington Post: Украинский президент не полезет в американскую политику

Американская The Washington Post в своей редакционной статье, посвященной «украинскому вопросу», выражает огромное одобрение в адрес продемонстрированной Владимиром Зеленским манеры управления государством:

«Он будет менять украинскую политику и не будет совать свой нос в американскую».

Странно, что авторы WP не заметили за пять последних лет, что предыдущий президент Украины действовал точно так же, но его за это не похвалили.

Авторы публикации призывают нового украинского лидера «не вязнуть в правовых спорах с противниками, которые протестуют против решения о проведении досрочных парламентских выборов». Издание не говорит прямо, что отвлечение от глобальной темы — конечно, изобретение главы Кремля, но изо всех сил намекает намекает на это:

«Путин не теряет времени и играет жестко, раздавая жителям Юго-Востока российские паспорта, не высказывая желания поздравлять победителя и давая понять, что не настроен встречаться с ним в ближайшем будущем».

Особенных похвал от WP Зеленский удостоился за увольнение с поста генерального прокурора Украины Юрия Луценко [однако увольнения еще формально не было], принявшего неслыханное решение «расследовать ничем не подкрепленные обвинения в адрес Джо Байдена и его сына Хантера». Джо Байден — один из претендентов на кресло главы США от Демократической партии , а значит, по мнению авторов, честнейший человек и должен быть, как жена Цезаря, вне подозрений.

«Политического опыта у г-на Зеленского нет, зато здравого смысла достаточно», — заключает The Washington Post, советуя украинскому лидеру действовать дальше в том же ключе.

Le Monde: В отличие от телевизионного президента, Зеленский не ездит на велосипеде

Зеленский был связан с олигархом Игорем Коломойским, но теперь это в прошлом. К такому выводу на страницах французской Le Monde приходит корреспондент издания Марк Семо и украинский политолог Вадим Омельченко.

«Неизвестно, как отреагировали на избрание Зеленского в Кремле, но первое испытание новому президенту Украины уже устроили, начав выдачу российских паспортов населению сепаратистских регионов страны, — отмечает Омельченко, считающий, что так Владимир Путин хотел унизить своего украинского коллегу, но тот «сумел достойно отшутиться, предложив выдавать украинские паспорта российским оппозиционерам».

По мнению политолога, « Евросоюз должен поверить в Украину как страну, разделяющую европейские ценности и готовую ради этого пойти на жертвы». В ответ на это ЕС получит «прекрасный рынок и надежного партнера». Как сочетаются слова «прекрасный рынок» и признание Украины самой нищей страной Европы, ни политолог, ни корреспондент толкования не дали.

В целом, считают авторы, реальный сюжет событий на Украине будет не таким, как в сериале «Слуга народа». К примеру, телегерой, став президентом, продолжил ездить на велосипеде, а реальный глава государства, хоть и пришел на инаугурацию пешком, ездит все-таки на служебном автомобиле.

То ли еще будет…