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Голикова предложила изменить систему социального страхования 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере выступила с предложением адаптировать социальное страхование для системы долговременного ухода.
"Есть смысл подумать над изменениями внутри системы социального страхования. И вполне такой подход может быть адаптирован к нашей российской действительности. Надо только предметно поработать над структурой того, что сейчас находится в системе социального страхования, для того, чтобы можно было предложить или в качестве одного из (механизмов — ред.) или в качестве комбинированного механизма подобного вида страхования по долговременному уходу", — заявила она.
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Политика , Татьяна Голикова , Правительство РФ
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