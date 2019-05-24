У России нет задач ухудшить отношения с Белоруссией, заявили в МИД

"Белоруссия для нас самая близкая и самая родная, это наш главный стратегический партнер. И ухудшение отношений никогда не входило и не входит в наши задачи", — сказал дипломат.

Одной из задач дипломатии он назвал "как раз преодоление последствий порой тех неосторожных, может быть, непродуманных заявлений", которые делаются представителями разных слоев общества.

По словам Руденко, задача МИД — "делать так, чтобы ущерб, который иногда наносится, в том числе и третьей властью, был максимально быстро, максимально эффективно нейтрализован".