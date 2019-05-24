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У России нет задач ухудшить отношения с Белоруссией, заявили в МИД 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Ухудшение отношений с Белоруссией никогда не входило и не входит в задачи России, заявил директор второго департамента стран СНГ российского МИД Андрей Руденко на круглом столе "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы".
"Белоруссия для нас самая близкая и самая родная, это наш главный стратегический партнер. И ухудшение отношений никогда не входило и не входит в наши задачи", — сказал дипломат.
Одной из задач дипломатии он назвал "как раз преодоление последствий порой тех неосторожных, может быть, непродуманных заявлений", которые делаются представителями разных слоев общества.
По словам Руденко, задача МИД — "делать так, чтобы ущерб, который иногда наносится, в том числе и третьей властью, был максимально быстро, максимально эффективно нейтрализован".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.
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Комментарии
Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Андрей Руденко , МИД
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