Cumhuriyet (Турция): три страха Трампа

Cumhuriyet (Турция) . И ни на одном из фронтов США пока не смогли получить желаемое. Между США Россией нет прямого военного противостояния, но эти страны «воюют» через своих представителей, пишет. И ни на одном из фронтов США пока не смогли получить желаемое. Украина не сумела стать членом НАТО и вдобавок потеряла Крым Сирия не распалась на части. Европа сотрудничает с Россией и при этом выскальзывает из рук США. А тут еще и события вокруг «Хуавэй».

США на украинском фронте сталкиваются с Россией, на сирийском фронте — с Россией и Ираном . Хотя стороны не противостоят друг другу напрямую в военном отношении, они «воюют» через своих представителей.

Ни на одном из этих фронтов США за прошедшее время не смогли получить желаемое. Украина не сумела стать ни членом НАТО, ни страной ЕС и вдобавок ко всему потеряла Крым. А в Сирии Асад выстоял, «северный коридор» не был создан, и страна не распалась на части. Наряду со всем этим есть три конкретные проблемы, которые ставят «глобальное лидерство» США под сомнение.

Первый страх: «Хуавэй»

Первая из таких проблем — события вокруг «Хуавэй» (Huawei) в отношениях США с Китаем . С задержанием финансового директора «Хуавэй» Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) в Канаде по просьбе США этот вопрос вышел на уровень крупной проблемы.

США рассматривают рост «Хуавэй» как угрозу своему глобальному лидерству. Ведь «Хуавэй» — уже не просто конкурирующий бренд мобильных телефонов для американского гиганта «Эппл» (Apple), но, что еще важнее, компания, которая предлагает миру телекоммуникационную инфраструктуру, отодвигая в сторону компании США, ЕС и Канады.

С другой стороны, «Хуавэй» не только обошел «Эппл» по продажам, но и захватил лидерство в области использования искусственного интеллекта.

А то, что «Хуавэй» по всему миру разворачивает инфраструктуру 5G — технологию, которая перестроит не только сферу коммуникаций, но и практически все области от транспорта до военной промышленности, — стало сущим кошмаром для США. США не хотят, чтобы «Хуавэй» создавал сети 5G в Европе, и поэтому откровенно угрожают странам ЕС.

Одним из своих последних президентских указов Трамп включил «Хуавэй» в черный список. В связи с этим некоторые американские компании, прежде всего «Гугл» (Google), больше не смогут продавать «Хуавэй» свои технологические разработки.

На самом деле на американские компании это решение влияет не менее отрицательно, чем на «Хуавэй». И поэтому, и в силу того, что страны ЕС объявили о намерении сохранить контракты по 5G с «Хуавэй», несмотря на противодействие США, Трамп решил отложить решение по «Хуавэй» на 90 дней…

Второй страх: «Северный поток — 2»

Еще один страх Трампа — проблема «Северного потока — 2» в отношениях США с Россией и Германией.

«Северный поток — 2» — название трубопровода, по которому Германия будет получать природный газ из России. США выступают против этого проекта. Ведь этот газопровод, по которому газ пойдет в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши, уменьшает зависимость Берлина от Вашингтона.

Словом, «Северный поток — 2» — один из проектов, из-за которых части ЕС постепенно выскальзывают из рук США.

Поэтому администрация Трампа бьется над тем, чтобы остановить проект. 12 ноября 2018 года министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) объявил о решении «противодействовать» проекту «Северный поток — 2», который Россия реализует совместно с Германией, и российско-турецкому проекту «Турецкий поток», а именно его продолжению в Европу. Но за прошедшие шесть месяцев США не смогли заставить стороны сделать ни малейшего шага назад.

Теперь США готовятся применить санкции против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2». Но сигналы со стороны как Москвы, так и Берлина указывают на то, что «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на угрозы США.

Третий страх: С-400

Третий большой страх Трампа — это проблема системы противоракетной обороны С-400 в отношениях США с Турцией и Россией.

США, решительно выступая против покупки Турцией С-400 у России, оказывают интенсивное давление, чтобы добиться отмены продажи этих систем. Покупка Турцией С-400 изменит очень многое — от военных до политических балансов. Более того, начав использовать С-400, Турция как член НАТО откроет путь для многих других стран. К тому же Индия, Саудовская Аравия и Ирак тоже делают шаги в направлении покупки С-400…

А это негативно повлияет на американский рынок сбыта оружия, но, еще важнее, подорвет зависимость других стран от США, которая обеспечивается через продажу вооружений.

США же, не сумев решить эти три проблемы в условиях, когда их гегемония тоже идет на спад, быстро утратят «глобальное лидерство».