Ответила за печеньки Госдепа: Нуланд не пустили в Россию

Российский сенатор Алексей Пушков счел закономерный отказ экс-помощнице госсекретаря Виктории Нуланд в выдаче российской визы. Имя дипломата стало символом американского вмешательства в дела Украины после того, как она в 2014 году появилась на площади Независимости в Киеве во время протестов против тогдашнего президента Виктора Януковича. В администрации Барака Обамы Нуланд курировала в том числе российское и украинское направление.

Отказ в выдаче российской визы экс-помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд вполне закономерен, считает российский сенатор Алексей Пушков. В твиттере он напомнил, что именно Нуланд была одним из «авторов политики», предполагающей введение санкций в отношении российских предприятий и частных лиц. Он напомнил, что в мае Нуланд в конгрессе США потребовала усилить санкции в отношении России

«Закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — задался вопросом Пушков.

Экс-дипломат которая в настоящее время работает в экспертом институте Atlantic Council, хотела прибыть в Москву для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20–21 мая.

МИД России прокомментировали информацию, что Нуланд запретили въезд в РФ. В ведомстве отказ в визе объяснили включением политика в список нежелательных лиц. Как отмечается, в МИД заявили, что черные списки были введены в ответ на санкции США.

Нуланд работала в Госдепартаменте США во время правления президента Барака Обамы и активно занималась политикой в отношении России и постсоветского пространства.

В 2014 году во время событий на площади Независимости в Киеве она прибыла на Украину и во время «майдана» лично общалась с протестующими и угощала их бутербродами. Впоследствии эти кадры стали одним из символов американского вмешательства в дела Украины, а сами бутерброды превратились в популярный мем — «печеньки Госдепа».

Стоит отметить, что Нуланд всегда интересовалась Россией и СССР. Здесь, возможно, сказалось происхождение ее деда со стороны отца — Мейера Нудельмана, который был выходцем из Российской империи.

Свою карьеру в качестве специалиста по России она начала в посольстве США в Москве, где работала в начале 1990-х годов.

В дни путча в августе 1991 года Нуланд выполняла роль офицера по связи с защитниками Белого дома и посольства США. «Она рассказывала, что мобильных телефонов тогда не было, и она бегала в своей короткой юбчонке из Белого дома в посольство и обратно», — вспоминал один из бывших сотрудников американского представительства в Москве.

Несмотря на одиозный имидж, как сторонники, так и противники Нуланд отзываются о ней с уважением и приводят ее в качестве примера настоящего «политического выживальщика».

Сама ее карьера полна разнообразных зигзагов: она сумела поработать в администрации демократа Билла Клинтона под началом заместителя госсекретаря Строуба Тэлботта, а затем уже в республиканской администрации — в аппарате вице-президента Ричарда Чейни . Последний был хорошо знаком с супругом Нуланд, неоконсервативным интеллектуалом Робертом Каганом

В начале 2000-х годов она стала зампредом постоянного представителя США при НАТО , а затем долгое время занимала пост посла США при НАТО. Один из европейских дипломатов, работавших в штаб-квартире альянса, запомнил ее как «яркую женщину и нетипичного бюрократа»:

«Она умела спорить, отстаивать свою позицию — была современным дипломатом».

После ухода с должности посла, Нуланд работала спецпосланником Госдепа США, а после в администрации демократа Барака Обамы перешла на менее значимую должность пресс-секретаря. Знающие вашингтонскую кухню рассказывают, что Хиллари Клинтон , занимавшей пост госсекретаря, было трудно подобрать хорошего профессионала на эту должность, и после того как на нее неудачно пробовались мужчины, выбор Клинтон пал на Нуланд.

«Она очень ловко выкручивалась, отвечая на вопросы журналистов, и продержалась дольше всех. По-русски говорит очень прилично. Конечно, дипломат до мозга костей», — вспоминает один из российских журналистов, который часто бывал на ее брифингах.

В интервью «Газете.Ru» еще в должности помощницы госсекретаря Нуланд отмечала, что «санкции оказали глубокий эффект на экономику России»: