Россия имеет все права участвовать в мониторинге выборов в Верховную Раду Украины, российской стороне необходимо направить наблюдателей на эти выборы, если они состоятся, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Отвечая на вопрос, будет ли российская сторона отправлять наблюдателей на выборы в Раду летом этого года, он указал, что, "во-первых, ещё не известно, что с этими выборами будет". "Знаете, что есть идеи опротестовать само это решение, этот указ", — отметил собеседник агентства.
"Если будут выборы, если они состоятся, то вопрос встанет в повестку дня, но мы, честно говоря, пока так далеко не думали", — добавил он. "Я считаю, что нам необходимо, тем не менее, направить. По крайней мере принять решение о направлении", — указал собеседник агентства.
"Смогут ли они проехать туда, поскольку у них (на Украине — ред.) все-таки закон действует о запрете российских наблюдателей для участия в мониторинговых миссиях, поэтому, скорее всего, он и останется в силе, и наши, наверное, не смогут туда поехать", — заявил он, добавив, что "тем не менее, мы считаем, мы как государство-участник ОБСЕ имеем все полномочия и права, обязанности принимать участие в мониторинге".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре, однако во вторник президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на конец июля. Основанием для роспуска Рады стало отсутствие коалиции, хотя ряд фракций парламента считают это решение незаконным. Депутаты начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд Украины относительно законности указа о роспуске парламента. Однако в ЦИК заявили, что обжалование указа не повлияет на избирательный процесс.