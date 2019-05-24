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Пушков счел отказ Нуланд в российской визе закономерным 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экс-помощнику госсекретаря США отказали в выдаче российской визы. Пушков напомнил, что Нуланд в числе прочих выступала за экономические санкции против РФ. Теперь она попала под ответные меры.
Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал закономерным отказ, который получила Виктория Нуланд. Ее внесли в «черный список» после того, как США ввели персональные визовые и финансовые ограничения в отношении граждан РФ.
«В мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — задал риторический вопрос сенатор.
Планировалось, что Нуланд примет участие в международной конференции, которую организовал Российский совет по международным делам, Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса. Мероприятие прошло в Москве 20–21 мая.
Известно, что бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии было отказано во въезде в Россию по причине «целенаправленного ущерба отношениям Москвы и Вашингтона».
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Политика , Алексей Пушков , Виктория Нуланд , Джон Хопкинс , США
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