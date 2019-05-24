Россия собралась перерабатывать ядерные отходы Германии

Москва и Берлин прорабатывают условия переработки в России отработавшего ядерного топлива из немецких исследовательских реакторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на госзакупки "Росатома"

Отмечается, что российская сторона намерена заняться переработкой отработавшего ядерного топлива из реакторов, расположенных в "Россендорфе или Гархинге".

Из материалов госзакупок следует, что немецкая компания Pflüger International должна будет предоставить предприятию "Росатома" "правовой анализ" условий переработки отработавшего топлива. Также она должна будет проанализировать "технические и логистические возможности и препятствия" для перевозки отходов в Россию.

Предполагается, что если стороны договорятся, то отработавшее топливо будет переработано в создающемся комплексе на предприятии "Маяк" в городе Озерск Челябинской области.

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