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«К нам вообще относятся предвзято»: Мединский рассказал, как сделать взгляд на Россию объективным 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Предвзятость к России стала нормой в последние 600 лет. Жаловаться на судьбу не стоит. Делу поможет спокойная работа и налаживание межкультурных связей.
Глава российского Минкульта Владимир Мединский объяснил необъективное отношение к РФ столетней историей и традициями, которые сложились в этом плане в Европе. Таким образом министр прокомментировал в беседе с РИА «Новости» заявления о предвзятости к стране Евровидении.
«К нам вообще в Европе в последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо», — заметил Мединский, добавив, что не станет конкретизировать свою позицию относительно Евровидения из-за недостаточной погруженности в тему.
По словам министра культуры, ситуация может со временем измениться благодаря развитию межкультурного сотрудничества.
«Тут надо не жаловаться на судьбу в силу нашей громадности, а спокойно работать, налаживать человеческие межкультурные связи», — подчеркнул Владимир Мединский. По его словам, подобная работа ведется.
Чем больше предпосылок для сотрудничества, заключил глава Минкульта, тем меньше будет предвзятости.
В Тель-Авиве 19 мая состоялся финал Евровидения. Представлявший Россию певец Сергей Лазарев занял третье место. Позже он заявил, что на итогах конкурса сказалось предвзятое отношение к стране.
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Политика , Видео , Общество , Сергей Лазарев , Владимир Мединский , Минкультуры , РИА Новости
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