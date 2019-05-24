«К нам вообще относятся предвзято»: Мединский рассказал, как сделать взгляд на Россию объективным

Предвзятость к России стала нормой в последние 600 лет. Жаловаться на судьбу не стоит. Делу поможет спокойная работа и налаживание межкультурных связей.

Глава российского Минкульта Владимир Мединский объяснил необъективное отношение к РФ столетней историей и традициями, которые сложились в этом плане в Европе. Таким образом министр прокомментировал в беседе с РИА «Новости» заявления о предвзятости к стране Евровидении.

«К нам вообще в Европе в последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо», — заметил Мединский, добавив, что не станет конкретизировать свою позицию относительно Евровидения из-за недостаточной погруженности в тему.

По словам министра культуры, ситуация может со временем измениться благодаря развитию межкультурного сотрудничества.

«Тут надо не жаловаться на судьбу в силу нашей громадности, а спокойно работать, налаживать человеческие межкультурные связи», — подчеркнул Владимир Мединский. По его словам, подобная работа ведется.

Чем больше предпосылок для сотрудничества, заключил глава Минкульта, тем меньше будет предвзятости.