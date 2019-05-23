Где факты? МИД России призвал Британию ответить за Скрипалей

Мария Захарова призвала посла Великобритании в России Лори Бристоу организовать брифинг и рассказать о проведенной британскими властями работе по расследованию дела с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года, передает РИА «Новости».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России отметила скорость британского посла. 22 марта 2018 года на брифинге в Москве он, по словам Захаровой, «на основе невнятной презентации, которая состояла то ли из пяти, то ли из шести слайдов, обвинил Россию „в применении химического оружия на улицах Солсбери“.

»Так почему бы господину Бристоу сейчас не провести брифинг, на котором можно было бы ему отчитаться о прогрессе в расследовании, представить реальные факты — не картинки уровня ученика пятого класса средней школы, не умозрительные построения каких-то исторических цепочек, а настоящие данные, которые за год-то уж наверняка могли бы получить», — обратила внимание Мария Захарова.

«Получается, что в отсутствие внятных улик против тех, кого назвали в прессе и политических кругах обвиняемыми, следствие безуспешно ищет их сообщников», — сказала Захарова журналистам.

Она добавила, что британская полиция подтверждает, что происхождение флакона с отравляющим веществом «Новичок», который был обнаружен в Эймсбери, установить невозможно, как и связать это с произошедшим в Солсбери.

Захарова отметила, что «появившиеся утечки» доказывают, что «британской полиции не удается подкрепить доказательствами навязанную политическим руководством Британии версию преступления в Солсбери».

При этом она заявила, что британская сторона не идет на контакт с российскими ведомствами, компетентными в расследовании покушения на жизнь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Захаровой, Россия по-прежнему «решительно настроена на установление истины в произошедшем». «И [Москва] будет продолжать требовать от властей Британии исчерпывающей официальной информации, выполнения своих международных правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим согражданам», — заключила официальный представитель МИД России.

Ранее, 20 мая, российское посольство направило очередную ноту в МИД Великобритании призывая прокомментировать информацию, опубликованную The Guardian.

Несколько дней назад в британском издании появился материал, в котором неназванные источники привели различные подробности расследования инцидента. Так, автор статьи заявил, что следователи считают, что подозреваемые в нападении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов действовали не одни, передает РИА «Новости».

«В связи с последней публикацией The Guardian посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь посольства РФ, назвав публикацию «вбросом».

Там отметили, что благодаря содержанию этого материала «становится все более очевидным, что громкие обвинения в адрес России, прозвучавшие из уст премьер-министра Терезы Мэй в марте 2018 года „по горячим следам“ произошедшего, не основывались ни на каких конкретных фактах.

»Судя по высказываниям источника газеты, работа под постоянным политическим давлением начинает раздражать профессионалов в правоохранительных органах», — отметил представитель посольства, добавив, что попытки подвести внятную доказательную базу под свои установки оказались безуспешными.

При этом в посольстве отметили, что уже более года Лондон не идет на контакт с Россией и скрывает местонахождение и информацию о состоянии здоровья Скрипалей. По мнению пресс-секретаря, не в интересах Великобритании раскрывать все «подробности этой темной истории».

«К сожалению, вновь становимся свидетелями того, как британские власти вводят в заблуждение собственную и международную общественность с помощью нелепых «сливов» информации», — сказал представитель российской дипмиссии.

Он отметил, что поиски большего количества причастных к инциденту говорят, что «следствие не располагает доказательствами вины тех граждан, кого британцы объявили виновными».

Статья The Guardian, по словам собеседника из посольства, показывает, что следствие не может ответить на вопросы, связанные с найденным в Эймсбери флаконом, в котором было «якобы нервно-паралитическое вещество».

«Эти, а также другие очевидные нестыковки в официальной версии произошедшего представители правительства даже не пытаются объяснить. Все это в очередной раз подтверждает ущербность линии официального Лондона на замалчивание информации и отказ от сотрудничества с российской стороной», — передает слова пресс-секретаря дипмиссии РИА «Новости».

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери, как утверждают власти Великобритании, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент привел к крупному международному скандалу, так как Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Российская сторона категорически отрицает свою вину и требует предоставления информации о расследовании, однако получает от Лондона отказ.