Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя , выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами. Стенограмма его выступления опубликована на сайте российского постпредства.

Сложности с контролем над такими аппаратами приводят к жертвам среди мирного населения, отметил постпред, приведя в качестве примера ситуацию в Афганистане.

"Озабоченность вызывает как гибель гражданских лиц, так и психологический стресс, которому подвергается мирное население, живущее под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов", — сказал дипломат.

В то же время Небензя подчеркнул, что "террористическая активность должна подавляться" с помощью "разумной и пропорциональной силы".