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Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников 

Р-Спорт + ещё 5 1 час назад
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами. Стенограмма его выступления опубликована на сайте российского постпредства.
Сложности с контролем над такими аппаратами приводят к жертвам среди мирного населения, отметил постпред, приведя в качестве примера ситуацию в Афганистане.
"Озабоченность вызывает как гибель гражданских лиц, так и психологический стресс, которому подвергается мирное население, живущее под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов", — сказал дипломат.
В то же время Небензя подчеркнул, что "террористическая активность должна подавляться" с помощью "разумной и пропорциональной силы".
Ударные беспилотники в борьбе с террористами активно применяют США, а также их союзники по НАТО в Афганистане, Сирии, Пакистане. Применение дронов зачастую приводит к гибели мирных жителей.
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Комментарии3
Политика , Оружие , Василий Небензя , ООН , НАТО
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