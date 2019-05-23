Путин пригласил президента Конго в Сочи на саммит Россия—Африка

"Я очень рад вас видеть. Вы не в первый раз в нашей стране. И мы не в первый раз встречаемся, поэтому очень рад возможности продолжить наши контакты", — подчеркнул Путин.

Отношения двух стран всегда были дружеские, оценил президент России.

"У нас наблюдается рост товарооборота — свыше 60%, — хотя, к сожалению, абсолютные величины пока скромные. Но есть хороший потенциал в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство", — констатировал Путин.

Российский лидер уверен, что все эти вопросы удастся обсудить.

"И, конечно, мы будем рады видеть вас на первом саммите Россия-Африка в октябре, осенью этого года в городе Сочи", — пригласил Путин.

Напомним, что саммит пройдет 24 октября под председательством президентов России и Египта, который в этом году возглавляет Африканский союз.

"Мы из нашей страны хотим в целом стабилизировать ситуацию. И мы надеемся, что Россия плечом к плечу с нами выступит в этом, чтобы создать покой в Африканском регионе", — заявил президент Конго.

На западе Африки свирепствует террористическая группировка "Боко харам" , непростая обстановка в Чаде и Габоне, сказал Сассу-Нгессо. Еще президент Конго сообщил, как республика себя чувствует после экономического кризиса из-за снижения цен на нефть.

"Сейчас мы ведем переговоры с МВФ о получении кредитования", — заметил он.