Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пригласил президента Конго в Сочи на саммит Россия—Африка 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с главой Республики Конго. Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву с официальным визитом.
"Я очень рад вас видеть. Вы не в первый раз в нашей стране. И мы не в первый раз встречаемся, поэтому очень рад возможности продолжить наши контакты", — подчеркнул Путин.
Отношения двух стран всегда были дружеские, оценил президент России.
"У нас наблюдается рост товарооборота — свыше 60%, — хотя, к сожалению, абсолютные величины пока скромные. Но есть хороший потенциал в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство", — констатировал Путин.
Российский лидер уверен, что все эти вопросы удастся обсудить.
"И, конечно, мы будем рады видеть вас на первом саммите Россия-Африка в октябре, осенью этого года в городе Сочи", — пригласил Путин.
Напомним, что саммит пройдет 24 октября под председательством президентов России и Египта, который в этом году возглавляет Африканский союз.
"Мы из нашей страны хотим в целом стабилизировать ситуацию. И мы надеемся, что Россия плечом к плечу с нами выступит в этом, чтобы создать покой в Африканском регионе", — заявил президент Конго.
На западе Африки свирепствует террористическая группировка "Боко харам", непростая обстановка в Чаде и Габоне, сказал Сассу-Нгессо. Еще президент Конго сообщил, как республика себя чувствует после экономического кризиса из-за снижения цен на нефть.
"Сейчас мы ведем переговоры с МВФ о получении кредитования", — заметил он.
"Надеемся получить поддержку от наших российских друзей", — заявил Сассу-Нгессо.
Российская Газета: последние новости
Матвиенко назвала обоснованным роспуск Верховной рады Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии
Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Международный валютный фонд , Боко харам , Конго , Москва , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского53
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией151
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США132
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
Зеленский отказался от переговоров с Россией426
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение