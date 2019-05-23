«Набраться мужества»: Захарова обратилась с призывом к США

«Что же касается американцев и их партнеров по коалиции, то им следовало бы набраться мужества и все-таки признать ответственность за совершенные в Сирии преступления, а их немало», — сказала Захарова на брифинге, ее слова приводит РИА «Новости».

Захарова отметила, что Запад критикует контртеррористические операции России в Сирии и уже дважды созывал заседание Совбеза ООН по этому поводу, однако удары ВКС РФ и сил Сирии наносятся «исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов, ни о каком мирном сосуществовании с ними речи быть и не может».

По словам дипломата, с сентября 2014 года в результате ударов США и коалиции в ряде провинций Сирии погибли более 13 тысяч человек, в том числе 4 тысячи мирных граждан и тысяча несовершеннолетних. Эти данные подтверждены неправительственными организациями, отметила она.