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«Набраться мужества»: Захарова обратилась с призывом к США 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США «набраться мужества» и признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
«Что же касается американцев и их партнеров по коалиции, то им следовало бы набраться мужества и все-таки признать ответственность за совершенные в Сирии преступления, а их немало», — сказала Захарова на брифинге, ее слова приводит РИА «Новости».
Захарова отметила, что Запад критикует контртеррористические операции России в Сирии и уже дважды созывал заседание Совбеза ООН по этому поводу, однако удары ВКС РФ и сил Сирии наносятся «исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов, ни о каком мирном сосуществовании с ними речи быть и не может».
По словам дипломата, с сентября 2014 года в результате ударов США и коалиции в ряде провинций Сирии погибли более 13 тысяч человек, в том числе 4 тысячи мирных граждан и тысяча несовершеннолетних. Эти данные подтверждены неправительственными организациями, отметила она.
«Хотели бы в этой связи спросить западных представителей: а почему вы, например, не запрашиваете отдельных заседаний СБ ООН об обстановке на северо-востоке Сирии? (…) Мы бы с интересом послушали. Информации на этот счет, а также подтвержденных данных о гибели мирных сирийцев в результате действий ведомой США коалиции предостаточно», — заявила Захарова.
Комментарии12
Политика , Ближний Восток , Конфликты , США , Мария Захарова , МИД , Совбез ООН , РИА Новости , Сирия
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