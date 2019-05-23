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Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам 

Российская Газета + ещё 8 17 часов назад
Фото: ТАСС
В Кремле президент встретился с главами регионов, ушедшими в отставку.
"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", — подчеркнул Владимир Путин.
"И самое главное, чтобы они, воспользовавшись тем, что вами было сделано за последние годы, смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами работаем", — заключил глава государства.
Во встрече приняли участие экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев (ректор Кузбасского регионального института развития профессионального образования), бывший губернатор Оренбургской области Юрий Берг (советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании), экс-глава республики Алтай Александр Бердников, бывшие губернаторы Челябинской и Мурманской областей Борис Дубровский и Марина Ковтун, экс-глава Калмыкии Алексей Орлов.
До этого Путин встречался с бывшими главами регионов в конце октября.
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Политика , Алексей Орлов , Юрий Берг , Борис Дубровский , Александр Бердников , Аман Тулеев , Владимир Путин , Марина Ковтун , УГМК-Холдинг
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