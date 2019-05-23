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Кремль анонсировал телефонный разговор Путина и Моди 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поговорит по телефону с индийским премьером Нарендрой Моди и поздравит его с победой правящей коалиции на выборах в парламент, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент имеет в виду также в телефоном разговоре лично выразить свои поздравления премьер-министру Индии. Мы дадим соответствующее сообщение», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Путин отправил телеграмму Моди, в которой поздравил с победой его партию «Бхаратия джаната парти».
В телеграмме глава государства выразил уверенность в развитии стратегического партнерства России и Индии.
«Убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — говорится в документе.
Российский лидер подтвердил свою готовность продолжать личные контакты с Моди и работать над конструктивным взаимодействием в международных делах.
«Бхаратия джаната парти» (БДП) победила на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в индийском парламенте.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в комментарии для газеты ВЗГЛЯД оценил победу партии Моди на выборах.
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Комментарии
Политика , Нарендра Моди , Дмитрий Песков , Алексей Куприянов , Владимир Путин , ИМЭМО РАН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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