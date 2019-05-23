Кремль анонсировал телефонный разговор Путина и Моди

«Президент имеет в виду также в телефоном разговоре лично выразить свои поздравления премьер-министру Индии. Мы дадим соответствующее сообщение», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Путин отправил телеграмму Моди, в которой поздравил с победой его партию «Бхаратия джаната парти».

В телеграмме глава государства выразил уверенность в развитии стратегического партнерства России и Индии.

«Убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — говорится в документе.

Российский лидер подтвердил свою готовность продолжать личные контакты с Моди и работать над конструктивным взаимодействием в международных делах.

«Бхаратия джаната парти» (БДП) победила на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в индийском парламенте.