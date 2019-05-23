Красноярский депутат предложил запретить компьютерную игру Minecraft

Красноярский депутат Владимир Рейнгардт на заседании Заксобрания края предложил запретить компьютерную игру Minecraft, сообщает корреспондент РИА Новости.

В четверг красноярские депутаты провели очередную сессию. Среди прочих вопросов был заслушан отчет детского омбудсмена в Красноярском крае , затем на эту тему высказался Рейнгардт.

"Приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку. Сидят дети. Я им говорю, зачем пришли в библиотеку. Отвечают — книжки взять. И все с телефонами. Я спросил, что они смотрят. Говорят — игры закачали. …Спрашиваю — Minecraft? Да, Minecraft. Вот эти игры вообще надо запретить. Что пропагандируется в игре? Насилие. Потому и возникает гиперактивность", — сказал Рейнгардт.

Владимир Рейнгардт долгое время был начальником Красноярской железной дороги. Сейчас он депутат Заксобрания Красноярского края от "Единой России"

Игра Minecraft разработана в жанре песочницы шведским программистом и выпущена компанией Mojang AB. Игра не ставит конкретных целей, но предлагает игроку свободу действий — он может добывать полезные ископаемые, исследовать игровой мир, сражаться с противниками.