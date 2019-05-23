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Красноярский депутат предложил запретить компьютерную игру Minecraft 

РИА Новости + ещё 4 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Красноярский депутат Владимир Рейнгардт на заседании Заксобрания края предложил запретить компьютерную игру Minecraft, сообщает корреспондент РИА Новости.
В четверг красноярские депутаты провели очередную сессию. Среди прочих вопросов был заслушан отчет детского омбудсмена в Красноярском крае, затем на эту тему высказался Рейнгардт.
"Приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку. Сидят дети. Я им говорю, зачем пришли в библиотеку. Отвечают — книжки взять. И все с телефонами. Я спросил, что они смотрят. Говорят — игры закачали. …Спрашиваю — Minecraft? Да, Minecraft. Вот эти игры вообще надо запретить. Что пропагандируется в игре? Насилие. Потому и возникает гиперактивность", — сказал Рейнгардт.
Владимир Рейнгардт долгое время был начальником Красноярской железной дороги. Сейчас он депутат Заксобрания Красноярского края от "Единой России".
Игра Minecraft разработана в жанре песочницы шведским программистом и выпущена компанией Mojang AB. Игра не ставит конкретных целей, но предлагает игроку свободу действий — он может добывать полезные ископаемые, исследовать игровой мир, сражаться с противниками.
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Политика , Единая Россия , РИА Новости , Красноярский Край
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