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Путин проведет встречу с бывшими губернаторами 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с несколькими бывшими губернаторами, недавно покинувшими посты глав регионов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент планирует пообщаться с ранее ушедшими в отставку руководителями регионов", — сказал пресс-секретарь.
Он напомнил также, что в четверг глава государства вручит в Кремле государственные награды большому числу россиян и иностранцев, среди которых, в частности, президент ФИФА Джанни Инфантино, "с которым у Путина позже запланировано отдельное краткое общение".
Президент РФ также проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, по итогам которых будет подписан ряд документов.
Песков также сообщил, что Путин планирует позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди, чтобы лично поздравить его с победой партии "Бхаратия джаната парти" на всеобщих парламентских выборах. До этого российский лидер направил индийскому премьеру поздравительную телеграмму.
Кроме того, во второй половине дня президент РФ проведет ряд закрытых встреч.
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Комментарии
Политика , Нарендра Моди , Джанни Инфантино , Владимир Путин
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