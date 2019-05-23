Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: Би-би-си не обращалась за разрешением на использование образа Путина 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британская телерадиокорпорация Би-би-си (BBC) не запрашивала у Кремля разрешение на использование образа президента РФ Владимира Путина в своей новой программе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, [авторы программы] не обращались к нам", — сказал он.
Ранее канал ВВС Two анонсировал шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным. В рамках программы этот виртуальный шарж на Путина будет проводить интервью с приглашенными гостями. В анонсе он заявляет о намерениях занять первое место среди телешоу в британских чартах.
Использование образа президента России в телешоу — не первый опыт. В частности, в РФ с 1994 по 2002 год выходила в эфир серия программ "Куклы", где известные политики и бизнесмены были представлены в карикатурных образах.
ТАСС: последние новости
В Крым за мечтой. Почему иностранцы работают на полуострове и не боятся санкций Володин заявил, что настало время для отмены виз между Россией и Вьетнамом Захарова указала на непоследовательность действий США в отношении Венесуэлы
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым ответил на призыв НАТО205
Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского15
В Москве гастарбайтеры захватили трех выпускников в «рабство»
Украинцы потребовали отставки Зеленского9
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1229
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:58
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца
Происшествия
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:23
ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе прогремел взрыв
Происшествия
00:55
«Готов отдать жизнь»: Саакашвили обратился к Зеленскому
В мире Украина
00:31
Разоблаченные ФСБ националисты попали на видео
Происшествия
01:00
Егор Крид задолжал налоговой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение