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«Пусть карикатуры походят на него»: Кремль о ток-шоу BBC с Путиным 

Рамблер 15 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обращает внимания на посвященные ему карикатуры и написанные о нем книги. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Так Песков прокомментировал запуск на британском канале BBC Two комедийного шоу с анимационным Путиным.
Представитель Кремля отметил, что президент России много раз вдохновлял людей на создание книг, карикатур, шаржей и кукол. Однако сам Путин этими работами не интересуется.
«Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — подчеркнул Песков.
Ранее BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным». В твиттере BBC Press Office опубликовали тизер шоу. В нем анимационный президент России приветствует «народ Соединенного Королевства» и рассказывает, что когда он работал в КГБ в 80-х, то был единственным человеком, знакомым с «запретными наслаждениями Запада» — голубыми джинсами и рок-н-роллом.
На BBC Two заявили, что благодаря «революционным» визуальным эффектам и технологии захвата движений мультипликация Путина сможет ходить и сидеть за столом, беседуя с настоящими гостями перед зрителями в студии в режиме реального времени.
Первыми гостями программы станут Алистер Кэмпбелл, бывший официальный представитель экс-премьера Великобритании Тони Блэра и телеведущая Джун Сарпонг.
Комментарии24
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Тони Блэр , Владимир Путин
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