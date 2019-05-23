«Пусть карикатуры походят на него»: Кремль о ток-шоу BBC с Путиным

Так Песков прокомментировал запуск на британском канале BBC Two комедийного шоу с анимационным Путиным.

Представитель Кремля отметил, что президент России много раз вдохновлял людей на создание книг, карикатур, шаржей и кукол. Однако сам Путин этими работами не интересуется.

«Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — подчеркнул Песков.

Ранее BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным». В твиттере BBC Press Office опубликовали тизер шоу. В нем анимационный президент России приветствует «народ Соединенного Королевства» и рассказывает, что когда он работал в КГБ в 80-х, то был единственным человеком, знакомым с «запретными наслаждениями Запада» — голубыми джинсами и рок-н-роллом.

На BBC Two заявили, что благодаря «революционным» визуальным эффектам и технологии захвата движений мультипликация Путина сможет ходить и сидеть за столом, беседуя с настоящими гостями перед зрителями в студии в режиме реального времени.