Володин заявил, что настало время для отмены виз между Россией и Вьетнамом

"Заслуживает также внимания и поддержки ваше предложение о безвизовом въезде", — сказал спикер в четверг на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который находится с визитом в РФ.

"Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение, — убежден глава нижней палаты парламента РФ. — Считаем, что было бы правильно нам со своей стороны этот вопрос в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения в соответствующие ведомства".