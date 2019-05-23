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Володин заявил, что настало время для отмены виз между Россией и Вьетнамом 

ТАСС + ещё 3 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за отмену визового режима между Россией и Вьетнамом.
"Заслуживает также внимания и поддержки ваше предложение о безвизовом въезде", — сказал спикер в четверг на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который находится с визитом в РФ.
"Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение, — убежден глава нижней палаты парламента РФ. — Считаем, что было бы правильно нам со своей стороны этот вопрос в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения в соответствующие ведомства".
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Вьетнам
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