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В Крыму назначили вице-премьера по вопросам ЖКХ 

ТАСС + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Государственный совет Крыма на своем заседании в пятницу назначил Юлию Жукову, которая возглавляла инспекцию по жилищному надзору, заместителем председателя Совета министров республики, отвечающего за ЖКХ.
"В Государственный совет поступило представление главы Крыма Сергея Аксенова о назначении Жуковой Юлии Михайловны заместителем председателя Совета Министров Крыма. Юлия Михайловна, желаем вам уцелеть в этой непростой отрасли", — сказал председатель республиканского парламента Владимир Константинов.
20 мая зампредседателя Совмина Крыма Михаил Селезнев, который с июля 2018 года курировал вопросы ЖКХ и транспорта в регионе, подал в отставку по семейным обстоятельствам.
В пятницу Госсовет также проголосовал за отставку Селезнева в соответствии с поданным заявлением.
Жукова с июня 2018 года была начальником инспекции по жилищному надзору республики.
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Политика , Владимир Константинов , Юлия Жукова , Сергей Аксенов , Михаил Селезнев , Республика Крым
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