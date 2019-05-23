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Жириновский сделал предложение Зеленскому 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать ряд конкретных шагов на новом посту. Начать следует с Донбасса, считает политик.
«Первое. Предлагаю провести референдум о статусе Крыма и Донбасса», — цитирует текст обращения «Парламентская газета».
Жириновский предлагает вынести на голосование два вопроса: «Первый — „Согласны ли вы с тем, что Крым и Донбасс вышли из состава Украины и эти земли воссоединились Россией?“. Второй — „Считаете ли вы, что ситуацию с Крымом и Донбассом необходимо решать военным путем, предпринимая силовые попытки вернуть эти земли?“».
По мнению Жириновского, подавляющее большинство граждан Украины выберет первый пункт. Тем самым будет признан реальным уже свершившийся факт.
Российский политик также напомнил, что Верховная рада Украины продолжает работать после роспуска ее Зеленским.
«Надо закрыть здание Рады в Киеве и запретить депутатам в нем собираться. Депутаты продолжают заседания, а это нарушение указа президента, который является высшей властью в стране», — считает лидер ЛДПР.
Жириновский предложил Владимиру Зеленскому издать указ о новой системе выборов. По его мнению, депутаты Верховной рады должны избираться исключительно по партийным спискам.
Также украинскому лидеру нужно отменить законы о дискриминации русского языка, объявить всеобщую амнистию, начать обмен военнопленными и сделать все необходимое для воссоединения православной церкви на Украине. Эти действия помогут стране встать на путь гражданского примирения, считает Владимир Жириновский.
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Комментарии8
Политика , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , РПЦ , ЛДПР , Верховная Рада , Парламентская газета , Республика Крым
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