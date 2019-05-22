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Песков назвал непозволительными ультиматумы США по поставкам С-400 Турции 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Кремль считает непозволительными ультиматумы со стороны США в адрес Турции в вопросе поставок Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет «Царьград».
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели, чтобы отказаться от покупки у Москва ЗРК С-400. В противном случае Белый дом пригрозил сорвать поставку Турции истребителей пятого поколения F-35.
«Мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», — отреагировал Песков. Он добавил, что «сделка реализуется».
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании по Средиземноморскому диалогу НАТО с участием генсека альянса Йенса Столтенберга заявил, что попытки разжечь споры вокруг покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 неприемлем.
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Политика , Армия , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Йенс Столтенберг , НАТО , Царьград ТВ , Анкара , США , Турция
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