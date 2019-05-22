Песков назвал непозволительными ультиматумы США по поставкам С-400 Турции

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели, чтобы отказаться от покупки у Москва ЗРК С-400. В противном случае Белый дом пригрозил сорвать поставку Турции истребителей пятого поколения F-35.