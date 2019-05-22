У неэффективных губернаторов хотят отнять полномочия

Новый формат контроля за эффективностью и качеством переданных регионам полномочий, разработанный кабмином, должен повысить ответственность исполнителей и в целом улучшить систему финансирования в 26 сферах, включая занятость населения, ветеринарию, экологическую экспертизу и государственную научно-техническую политику. Соответствующий законопроект Правительство внесло в Госдуму 22 мая.

Полномочия лишними бывают

О необходимости создания системы контроля со стороны федерального центра за исполнением переданных регионам полномочий в разных сферах деятельности премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 16 мая в ходе заседания кабмина. Председатель Правительства отметил, что «оцениваться должны в первую очередь эффективность и качество исполнения».

«И если региональные органы власти не справляются со своими задачами, то федеральный центр имеет право по решению Президента или Правительства изъять у них переданные полномочия», — заявил глава кабмина, уточнив, что изменения в системе контроля коснутся 26 сфер деятельности региональных администраций.

Тут же он добавил, что уже принято решение вернуть на федеральный уровень государственный ветеринарный контроль, что «позволит повысить качество продукции агропромышленного комплекса».

Как следует из представленного законопроекта, контроль за эффективностью и качеством исполнения ранее переданных регионам полномочий и выработку соответствующих правил и критериев оценки будут вести федеральные органы власти, являющиеся ответственными за госполитику в конкретной сфере. Они же в случае необходимости будут вносить предложения президенту или кабмину по изъятию переданных полномочий «в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также в иных случаях, установленных федеральными законами».

Законопроектом, помимо этого, предусматривается дополнение состава прав федеральных органов исполнительной власти и их руководителей по контролю переданных полномочий, а также исключение некоторых, не соответствующих концептуальным положениям закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти.

«Так, законопроектом исключается согласование федеральными органами исполнительной власти структуры органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия», — говорится в пояснении к закону.

По расчётам авторов проекта, исполнение закона не потребует дополнительных бюджетных вливаний.

Регионам хуже не станет

Комментируя правительственную инициативу, первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, в прошлом губернатор Новгородской области, отметил, что новеллы, касающиеся возможности изъятия полномочий, ранее уже были в отдельных законах прописаны и правоприменительная практика показала их состоятельность.

Ответственность за неисполнение конкретных полномочий в регионах начинается с вице-губернаторов, которые нередко лишаются своих должностей.

«Есть положения, например в Министерстве природных ресурсов по лесу или в Министерстве культуры по федеральным памятникам, — уточнил сенатор. — Если, скажем, такие памятники региональная власть не способна содержать, то эти полномочия могут быть переданы на федеральный уровень с соответствующими выводами как по выделенным прежде деньгам на эти цели, так и по судьбе самого губернатора».

Ответственность за неисполнение конкретных полномочий в регионах, напомнил Сергей Митин, начинается с вице-губернаторов, которые нередко лишаются своих должностей по представлениям министерств и ведомств, отвечающих за выполнение отраслевых законов.

«Это касается и руководителей регионов, которые отвечают за выполнение законов в масштабе субъекта», — уточнил законодатель.

На взгляд сенатора, инициативу кабмина можно назвать паллиативным решением, «которое должно какое-то время просуществовать, пока регионы и Федеральный центр не привыкнут к такому режиму работы».

Говоря о полномочиях, противоречивость темы ещё более усугубляется, когда речь заходит о муниципалитетах, которые в систему госвласти не входят. В условиях отсутствия достаточного финансирования у местного самоуправления порой просто не хватает средств, чтобы следить за состоянием того же кладбища, отметил сенатор. В этом случае муниципалитеты вынуждены обращаться в Федеральный центр с просьбой забрать на баланс свои объекты, что, с одной стороны, выглядит абсурдно, но, с другой стороны, вполне обоснованно. Регионы в этом случае также мало чем могут помочь, так как система поддержки муниципалитетов на территориях должна быть одинакова для всех.