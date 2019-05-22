США назвали дискуссию Путина с Помпео «чрезвычайно позитивной»

«Мы активизируем политический процесс в рамках ООН. Мы тесно работаем с нашими партнерами для достижения этой цели, предлагая поэтапное осуществление деэскалации и политического процесса в соответствии с резолюцией 2254. Например, об этом шла речь в ходе недавней чрезвычайно позитивной встречи с Путиным и министром иностранных дел Лавровым», — передает его слова ТАСС.

Напомним, встреча Путина и Помпео состоялась в Сочи 14 мая — сразу после переговоров госсекретаря с Лавровым. Обсуждалась в том числе ситуация в Сирии.