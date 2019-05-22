Путин вручит госнаграды и встретится с президентом Конго

23 мая президент России будет работать в Кремле — вручит госнаграды и встретится с главой Конго

Церемония вручения госнаград пройдет в Екатерининском зале. Их получат не только граждане нашей страны, но и иностранцы.

Среди более тридцати награжденных — летчики-космонавты, ученые, преподаватели, медики, спортсмены, артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

В тот же день Владимир Путин встретится с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Конголезский лидер посетит российскую столицу с официальным визитом.

Главы государств обсудят перспективы развития сотрудничества, обменяются мнениями по основным вопросам региональной повестки, сообщили в Кремле.