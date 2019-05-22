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Путин вручит госнаграды и встретится с президентом Конго 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
23 мая президент России будет работать в Кремле — вручит госнаграды и встретится с главой Конго.
Церемония вручения госнаград пройдет в Екатерининском зале. Их получат не только граждане нашей страны, но и иностранцы.
Среди более тридцати награжденных — летчики-космонавты, ученые, преподаватели, медики, спортсмены, артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.
В тот же день Владимир Путин встретится с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Конголезский лидер посетит российскую столицу с официальным визитом.
Главы государств обсудят перспективы развития сотрудничества, обменяются мнениями по основным вопросам региональной повестки, сообщили в Кремле.
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Политика , Владимир Путин , Конго
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