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«Вы беременны»: кому Путин запретил пить шампанское 

Рамблер + ещё 15 27 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин запретил главреду Russia Today Маргарите Симоньян пить шампанское на церемонии вручения госнаград выдающимся россиянам, проходившей в Екатерининском зале Кремля. Об этом рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
Путин наградил Симоньян орденом Александра Невского, а после церемонии, когда разносили шампанское, обратил внимание, что она беременна.
«Вам нельзя. <…> Каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы беременны», — отметил президент.
Как рассказал Путин гостям церемонии, Симоньян заявила ему, что снова забеременела «не специально».
«Но я уже думаю, что, может, и специально», — добавил глава государства.
Затем Путин отметил, «что неизвестно еще, что важнее» — дети или орден. Симоньян в ответ заявила, что самое главное, воспитать детей так, чтобы они тоже получили орден в этом зале.
Орденом Александра Невского награждаются россияне, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед страной, в том числе в деле укрепления международного авторитета России.
У Симоньян уже есть дочь и сын от режиссера Тиграна Кеосаяна, сейчас пара ждет третьего ребенка.
Комментарии1
Политика , Андрей Колесников , Александр Невский , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , Russia Today
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