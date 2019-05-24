«Вы беременны»: кому Путин запретил пить шампанское

Путин наградил Симоньян орденом Александра Невского , а после церемонии, когда разносили шампанское, обратил внимание, что она беременна.

«Вам нельзя. <…> Каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы беременны», — отметил президент.

Как рассказал Путин гостям церемонии, Симоньян заявила ему, что снова забеременела «не специально».

«Но я уже думаю, что, может, и специально», — добавил глава государства.

Затем Путин отметил, «что неизвестно еще, что важнее» — дети или орден. Симоньян в ответ заявила, что самое главное, воспитать детей так, чтобы они тоже получили орден в этом зале.

Орденом Александра Невского награждаются россияне, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед страной, в том числе в деле укрепления международного авторитета России.