Матвиенко назвала идею референдума по отношениям с Россией на Украине популистской

Спикер Совета Федерации считает, что киевской власти необходимо наладить диалог с Донбассом, а не проводить референдумы. «Нужно мирное решение конфликта на юго-востоке Украины… Никакой внешний игрок не позволит решить эту задачу», — сказала Валентина Матвиенко журналистам. Она полагает, что Владимиру Зеленскому и его команде стоит сформулировать свои приоритеты во внутренней и внешней политике и донести их до граждан. При этом сенатор добавила, что в России будут приветствовать любые позитивные сигналы с Украины.