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Матвиенко назвала идею референдума по отношениям с Россией на Украине популистской 

Говорит Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации считает, что киевской власти необходимо наладить диалог с Донбассом, а не проводить референдумы.
«Нужно мирное решение конфликта на юго-востоке Украины… Никакой внешний игрок не позволит решить эту задачу», — сказала Валентина Матвиенко журналистам.
Она полагает, что Владимиру Зеленскому и его команде стоит сформулировать свои приоритеты во внутренней и внешней политике и донести их до граждан. При этом сенатор добавила, что в России будут приветствовать любые позитивные сигналы с Украины.
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Политика , Конфликты , Украина , Валентина Матвиенко , Владимир Зеленский , Совет Федерации
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