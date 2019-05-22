Захарова оценила призыв Зеленского усилить санкции против России

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении «дополнительных ограничительных мер» для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам — это ошибка. Большая ошибка», — написала Захарова.

Как подчеркнула представитель МИД России, агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут, при этом они могут ухудшить ситуацию.

Вместе с этим она прокомментировала появившиеся ранее в украинских СМИ сообщения о том, что глава администрации украинского лидера Андрей Богдан заявил, что Киев будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России.

«Интересно, а предыдущие «дрессировщики» не рассказывали, чем у них всё закончилось?» — написала она.

20 мая сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.