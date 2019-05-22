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Захарова оценила призыв Зеленского усилить санкции против России 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к властям США об усилении антироссийских санкций.
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении «дополнительных ограничительных мер» для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам — это ошибка. Большая ошибка», — написала Захарова.
Как подчеркнула представитель МИД России, агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут, при этом они могут ухудшить ситуацию.
Вместе с этим она прокомментировала появившиеся ранее в украинских СМИ сообщения о том, что глава администрации украинского лидера Андрей Богдан заявил, что Киев будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России.
«Интересно, а предыдущие «дрессировщики» не рассказывали, чем у них всё закончилось?» — написала она.
20 мая сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , США
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