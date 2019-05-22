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Турция не откажется от поставок С-400, уверена Матвиенко 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательство и они не могут под давлением кого бы то ни было, уважаемого государства, не могут вести себя столь безответственно (и отказаться от покупки комплексов). И президент Турции не раз об этом говорил", — сказала Матвиенко.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Политика , Армия , Оружие , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , НАТО , Турция
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