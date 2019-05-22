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Ветераны Петербурга попросили Беглова стать губернатором 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет ветеранов Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов призвал врио губернатора Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Обращение организации опубликовали «Санкт-Петербургские ведомости».
В совете отметили, что за короткий срок Беглову удалось расширить систему социальной поддержки, ввести бесплатный проезд на пригородных электричках для пенсионеров, выделить дополнительную помощь ветеранам и блокадникам, а также упростить получение льгот.
«Вы возвращаете власти человечность, внимание к людям, и мы рассчитываем, что в вопросах социальной защиты наш город скоро будет самым передовым в стране», — подчеркивается в обращении.
По мнению Совета ветеранов, Беглов продемонстрировал способность «работать по-настоящему, по-ленинградски». В организации считают, что для петербуржцев важно иметь светлую парадную, опрятный двор, хорошие дороги и удобный транспорт, и именно такой город строит Беглов.
«Сложно не заметить, насколько большая работа сейчас идет по благоустройству. В городе просто стало чище и уютнее. Мы хотим, чтобы эта работа была продолжена», — подчеркнули ветераны.
Они также поблагодарили Беглова за внимание к мнению старшего поколения и решение оставить «Музей обороны и блокады Ленинграда» на его исконном месте — в Соляном переулке.
В совете заявили, что Беглов не «играет в политику», не пытается завоевать популярность любыми средствами и является единственным человеком, доказавшим свою готовность работать в интересах горожан.
Организация от имени всех своих членов обратилась к Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Ранее выдвинуть свою кандидатуру на выборах Беглову предложили члены Общественной палаты.
Комментарии3
Политика , Александр Беглов , Общественная палата России , Санкт-Петербургские ведомости , Санкт-Петербург
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