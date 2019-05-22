Ветераны Петербурга попросили Беглова стать губернатором

Совет ветеранов Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов призвал врио губернатора Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Обращение организации опубликовали «Санкт-Петербургские ведомости».

В совете отметили, что за короткий срок Беглову удалось расширить систему социальной поддержки, ввести бесплатный проезд на пригородных электричках для пенсионеров, выделить дополнительную помощь ветеранам и блокадникам, а также упростить получение льгот.

«Вы возвращаете власти человечность, внимание к людям, и мы рассчитываем, что в вопросах социальной защиты наш город скоро будет самым передовым в стране», — подчеркивается в обращении.

По мнению Совета ветеранов, Беглов продемонстрировал способность «работать по-настоящему, по-ленинградски». В организации считают, что для петербуржцев важно иметь светлую парадную, опрятный двор, хорошие дороги и удобный транспорт, и именно такой город строит Беглов.

«Сложно не заметить, насколько большая работа сейчас идет по благоустройству. В городе просто стало чище и уютнее. Мы хотим, чтобы эта работа была продолжена», — подчеркнули ветераны.

Они также поблагодарили Беглова за внимание к мнению старшего поколения и решение оставить «Музей обороны и блокады Ленинграда» на его исконном месте — в Соляном переулке.

В совете заявили, что Беглов не «играет в политику», не пытается завоевать популярность любыми средствами и является единственным человеком, доказавшим свою готовность работать в интересах горожан.

Организация от имени всех своих членов обратилась к Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга.