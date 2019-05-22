Кремль напомнил Киеву, с кем воюет Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине идёт гражданская война, а не война с РФ . Таким образом он прокомментировал информацию о намерении администрации нового президента страны вынести на референдум вопрос о «мирных переговорах» с Москвой.

Песков отметил, что в Кремле не совсем понимают, о чём идёт речь, и ожидают пояснений с украинской стороны, передаёт РИА Новости.