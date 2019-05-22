Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине идёт гражданская война, а не война с РФ. Таким образом он прокомментировал информацию о намерении администрации нового президента страны вынести на референдум вопрос о «мирных переговорах» с Москвой.
Песков отметил, что в Кремле не совсем понимают, о чём идёт речь, и ожидают пояснений с украинской стороны, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Киев в отношениях с Москвой будет использовать политику кнута и пряника. Об этом рассказал глава администрации президента Украины Андрей Богдан. По его словам, призыв президента Владимира Зеленского к США об ужесточении санкций против России был ответом на якобы молчание Москвы по инициативам, предложенным Киевом.