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У Госдумы остались претензии к Apple из-за отображения Крыма в сервисах 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутаты Госдумы выявили недостаточное исправление нарушений Apple по вопросу отображения российских городов в Крыму в сервисах американской компании, сообщила пресс-служба комитета по информационным технологиям по итогам встречи представителя Apple с депутатами.
«Руководители комитетов Госдумы Василий Пискарев и Леонид Левин указали главе ООО «Эппл Рус», что исправлены всё же не все программные продукты. К примеру, в сервисном приложении «Погода» снова отображаются города, расположенные в Крыму, но при этом их принадлежность к Российской Федерации не указана, хотя в других случаях программа сообщает, в какой стране находится тот или иной населенный пункт», — сообщила пресс-служба комитета.
Встреча прошла в Госдуме 22 мая. В ней принял участие директор российского подразделения Apple Виталий Морозько, который проинформировал об устранении основного объема нарушений по отображению российских городов в Крыму.
«Представители ООО «Эппл Рус» попросили дополнительное время для консультаций с центральным офисом Apple, расположенным в США, и решения вопроса о доработке программного продукта. Виталий Морозько обещал сообщить 29 мая в Государственную Думу об итогах проделанной работы», — отмечается в сообщении пресс-службе комитета.
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Комментарии
Политика , Интернет , Леонид Левин , Василий Пискарев , Виталий Морозько , Госдума , Apple , Республика Крым
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