У Госдумы остались претензии к Apple из-за отображения Крыма в сервисах

Депутаты Госдумы выявили недостаточное исправление нарушений Apple по вопросу отображения российских городов в Крыму в сервисах американской компании, сообщила пресс-служба комитета по информационным технологиям по итогам встречи представителя Apple с депутатами. «Руководители комитетов Госдумы Василий Пискарев и Леонид Левин указали главе ООО «Эппл Рус», что исправлены всё же не все программные продукты. К примеру, в сервисном приложении «Погода» снова отображаются города, расположенные в Крыму, но при этом их принадлежность к Российской Федерации не указана, хотя в других случаях программа сообщает, в какой стране находится тот или иной населенный пункт», — сообщила пресс-служба комитета. Встреча прошла в Госдуме 22 мая. В ней принял участие директор российского подразделения Apple Виталий Морозько , который проинформировал об устранении основного объема нарушений по отображению российских городов в Крыму. «Представители ООО «Эппл Рус» попросили дополнительное время для консультаций с центральным офисом Apple, расположенным в США, и решения вопроса о доработке программного продукта. Виталий Морозько обещал сообщить 29 мая в Государственную Думу об итогах проделанной работы», — отмечается в сообщении пресс-службе комитета.