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В МИД оценили возможность встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Возможность для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность по поводу возможности встречи лидеров России и США в японской Осаке.
В то же время дипломат отметил, что возможность встречи есть.
«Видимо разговор так или иначе состоится. Но в очередной раз повторяю, что инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована», — добавил замглавы МИД, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия будет прилагать все усилия для нормализации отношений с США.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что президенты России и США могут обсудить вопросы энергобезопасности Европы на полях саммита G20 в Японии.
В середине мая президент Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.
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Комментарии
Политика , США , Сергей Рябков , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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