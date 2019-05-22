Правительство Украины решило выйти еще из нескольких соглашений в рамках СНГ

Правительство Украины в среду проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ. "Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", — сказал премьер-министр Владимир Гройсман. О каких конкретно соглашениях идет речь, пока не сообщается. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство Украины заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске. Ранее Кабинет министров уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, объяснив это тем, что они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом . Последним стало соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, о выходе из которого Киев объявил в конце апреля.