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Правительство Украины решило выйти еще из нескольких соглашений в рамках СНГ 

ТАСС + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительство Украины в среду проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ.
"Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
О каких конкретно соглашениях идет речь, пока не сообщается.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство Украины заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.
Ранее Кабинет министров уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, объяснив это тем, что они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом. Последним стало соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, о выходе из которого Киев объявил в конце апреля.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Гройсман , ЕС , Правительство Украины
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