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Власти Москвы не согласовали гей-парад и ЛГТБ-митинги, сославшись на защиту прав детей 

ТАСС + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы не согласовали проведение в столице гей-парада 25 мая и трех ЛГТБ-митингов (митинги представителей сексуальных меньшинств) 25-27 мая, сославшись на необходимость защищать детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, закрепленную в российском законодательстве. Об этом ТАСС сообщил в среду первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
"По результатам рассмотрения уведомлений заявленные публичные мероприятия согласованы не были на основании действующих норм международного права и законодательства РФ", — ответил Олейник на вопрос ТАСС, было ли согласовано проведение гей-парада 25 мая и трех ЛГБТ-митингов 25, 26 и 27 мая.
Олейник апеллировал к Конвенции о правах ребенка, согласно которой образование детей должно быть направлено в том числе на уважение к национальным ценностям их страны. Российские законы, перечисленные чиновником в ответе, гласят, что ребенка необходимо защищать от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Также в России действует штраф за распространение такой информации среди несовершеннолетних: для граждан от 4 до 5 тыс. рублей.
По словам Олейника, организаторы предполагали провести мероприятия 25 мая с 13:00 до 15:00 в формате шествия от площади Никитские Ворота по Тверскому бульвару до Пушкинской площади (300 человек) и с 17:00 до 19:00 — митинг в сквере Лермонтовской площади на 300 человек. Также 26 мая они планировали организовать митинг с 13:00 до 15:00 на Театральной площади у памятника Карлу Марксу на 300 человек, а 27 — еще один митинг с 13:00 до 15:00 на площади Никитские Ворота у памятника Клименту Тимирязеву (тоже 300 человек).
В 2015 году в Москве была попытка организовать два ЛГБТ-митинга и гей-парад, но власти города отказались согласовать эти акции. Организаторы подали жалобу в суд на это решение, однако Преображенский районный суд Москвы признал законным отказ столичной мэрии.
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Политика , Общество , Климент Тимирязев , Карл Маркс , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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