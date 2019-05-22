Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.

За отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам ограниченных возможностей здоровья или возраста предлагается штрафовать в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин , ежегодно Роспотребнадзор получает «более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением».

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана», — цитирует его РИА Новости.

Ранее законопроект был внесён в Госдуму.