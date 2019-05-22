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Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов 

RT на русском + ещё 5 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
За отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам ограниченных возможностей здоровья или возраста предлагается штрафовать в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ежегодно Роспотребнадзор получает «более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением».
«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана», — цитирует его РИА Новости.
Ранее законопроект был внесён в Госдуму.
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Политика , Общество , Вячеслав Володин , Госдума , Роспотребнадзор , РИА Новости
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