Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT оценил заявление исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
«Где Супрун, и где ООН. Некомпетентное мнение человека, не по её профилю. Пока в Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности присутствует Россия, то Организация Объединённых Наций работает. Если Россия по каким-то причинам вдруг перестанет быть членом ООН, то Организация Объединённых Наций уйдёт в историю, в лету», — пояснил сенатор.
Ранее Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала исключить Россию из Совбеза ООН.