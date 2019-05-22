В Совфеде прокомментировали призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

«Где Супрун, и где ООН. Некомпетентное мнение человека, не по её профилю. Пока в Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности присутствует Россия, то Организация Объединённых Наций работает. Если Россия по каким-то причинам вдруг перестанет быть членом ООН, то Организация Объединённых Наций уйдёт в историю, в лету», — пояснил сенатор.

Ранее Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала исключить Россию из Совбеза ООН.