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Москалькова просит генпрокурора США передать Ярошенко в Россию 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой передать заключенного россиянина Константина Ярошенко на родину в связи с ухудшением его здоровья. Копию письма распространила в пятницу пресс-служба омбудсмена.
"Исходя из исключительно гуманитарной миссии, обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведенный им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья", — говорится в письме.
Москалькова подчеркивает, что такое "гуманное решение будет по достоинству оценено не только осужденным российским гражданином, но и российским народом".
Ранее посол России в США Анатолий Антонов в письме уведомил Ярошенко, что Министерство юстиции США рассматривает запрос Минюста России о его возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года.
В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем — в тюрьму в Данбери. Недавно врачи тюремной больницы в Данбери удалили ему доброкачественные опухоли желудка, выявленные при обследовании.
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Комментарии1
Политика , Другое , США , Константин Ярошенко , Татьяна Москалькова , Анатолий Антонов , Совет Европы , Минюст РФ , Министерство юстиции США
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