Успеть до 2024: каким должен быть политик будущего

Аналитики кремлевского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) назвали основные качества и навыки, которыми должны обладать политики будущего для того, чтобы эффективно управлять Россией . Кроме того, политологи дали прогноз развития российской политической системы и обозначили критерии сохранения её устойчивости. Это следует из специального доклада «Характеристики политиков будущего», который оказался в распоряжении News.ru. Причём времени на глубинные трансформации политсистемы эксперты отводят не так уж много — до 2024 года. А ключевым рубежом в этом смысле станут выборы в Госдуму в 2021 году. Если все заявленные критерии будут учтены, то Россия, полагают авторы доклада, добьётся экономического и технологического рывка и плавно войдёт в новый этап своего развития.

Аналитический доклад «Характеристики политиков будущего», подготовленный по заказу ЭИСИ Центром социально-консервативной политики, будет официально представлен 23 мая. Однако News.ru удалось ознакомиться с документом заранее и выяснить его ключевые положения.

Как замечают эксперты, задача технологического экономического рывка требует трансформации российской политической системы, которая в настоящий момент демонстрирует меньшую эффективность в решении новых задач. При этом временные рамки предстоящих изменений совпадают с истечением нынешнего срока полномочий Владимира Путина на президентском посту. Иными словами, успеть перестроить политсистему необходимо до 2024 года.

Аналитики полагают, что темпы развития российской политической среды будут задаваться прежде всего федеральными избирательными кампаниями — президентской и парламентской. При этом в качестве «модельных» будут рассматриваться результаты ближайшего Единого дня голосования. Именно они зададут тон всем последующим электоральным процессами и технологиям. В качестве одной из опций, которая может обсуждаться в контексте политических изменений, авторы доклада называют ряд новаций в избирательном законодательстве. В частности, можно задуматься о том, а не стоит ли вернуть возможность участвовать в выборах для избирательных блоков политических партий и движений (что было законодательно запрещено в 2005 году. — News.ru)

По мнению директора Центра политической конъюнктуры политолога Алексея Мухина, вопрос о партийных конфигурациях не является краеугольным камнем с точки зрения будущих трансформаций в стране.

Политическая система должна быть устойчивой. Залог этого, главным образом, стабильное состояние экономики. Вопрос о реформировании партийной системы — это частный случай более масштабных процессов. Попытки модернизации партийной системы предпринимаются постоянно. Другое дело, что партии, которые сейчас существуют в парламенте, очень сильно сопротивляются любым изменениям, боясь потерять своё влияние. Собственно, в этом вся проблема, — пояснил эксперт в беседе с News.ru.

Среди главных качеств, которыми должны обладать российские политики «поколения глобализации», аналитики назвали гибкость и умение формировать коалиции, тонкое электоральное «чутье» и принципиальный антипопулизм. Кроме того, политическая активность не может сводиться исключительно к выборам и существовать ради выборов — управленческая деятельность и контакт с людьми должны стать перманентным процессом.

Алексей Мухин полагает, что искусственно сформировать некий образ политика будущего, а потом воплотить его в реальности — задача в большей степени утопическая.

Выращивать политиков в пробирке — дело неблагодарное. Попытки предпринимаются, но все это не приживается системно. В идеале на поверхность политического процесса должны выйти те люди, которые наиболее эффективно отвечают на вызовы времени и чувствуют повестку. Повторю, речь идёт об идеальном случае, на практике это, к сожалению, трудно осуществимо, — подчеркнул политолог.

Как резюмируют авторы доклада, для формирования политических лидеров будущего необходимо обращение к опыту и результатам деятельности Владимира Путина как национального лидера России. А в качестве главного условия успешной политической трансформации эксперты называют преодоление отчуждения граждан от политики.