Нарышкин заявил о возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ

По его словам, отношения российской стороны с разведывательными службами других стран всегда были «самые широкие».

«Они никогда не прекращались… В силу усиления внутриполитического кризиса в Соединённых Штатах Америки контакты эти снизились… Я не исключаю, что мы возобновим такое взаимодействие на самом высоком уровне (личных встреч глав СВР и ЦРУ). Это возможно», — приводит его слова РИА Новости.

При этом, как уточнил Нарышкин, контакты СВР с главами спецслужб других государств, в том числе европейских, поддерживаются «в постоянном и довольно плодотворном режиме».

В декабре 2018 года Нарышкин отметил, что СВР и ЦРУ ведут активный обмен информацией о работе террористов, действующих в международном масштабе.