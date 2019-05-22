Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что уровень взаимодействия между возглавляемым им ведомством и Центральным разведывательным управлением США снизился, при этом чиновник не исключил, что восстановление плодотворного диалога возможно.
По его словам, отношения российской стороны с разведывательными службами других стран всегда были «самые широкие».
«Они никогда не прекращались… В силу усиления внутриполитического кризиса в Соединённых Штатах Америки контакты эти снизились… Я не исключаю, что мы возобновим такое взаимодействие на самом высоком уровне (личных встреч глав СВР и ЦРУ). Это возможно», — приводит его слова РИА Новости.
При этом, как уточнил Нарышкин, контакты СВР с главами спецслужб других государств, в том числе европейских, поддерживаются «в постоянном и довольно плодотворном режиме».
В декабре 2018 года Нарышкин отметил, что СВР и ЦРУ ведут активный обмен информацией о работе террористов, действующих в международном масштабе.
Руководитель АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал слова главы Службы внешней разведки России.