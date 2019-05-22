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Макаров мог распространить информацию об отставке Беглова 

News.ru 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Глава петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров мог использовать заказные материалы в рамках продвижения в СМИ нужной для него информации. Об этом сообщил Telegram-канал «Протестный Петербург» со ссылкой на источник.
По предоставленным данным, люди Макарова связываются с администраторами крупных каналов в Telegram с предложением о сотрудничестве. Однако под этим подразумевается продвижение заказных статей за очень солидную плату. Источник сообщил, что предлагаемые суммы доходят до 500 тысяч рублей за статью. В качестве одного из главных инфоповодов значится возможная отставка врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Источник также сообщил «Протестному Петербургу» о том, что Telegram-канал «Протопроедр» принял предложение Макарова, а пост набрал более 55 тысяч просмотров благодаря репосту канала «Незыгарь». Сейчас люди Макарова пытаются наладить контакты с оппозиционными СМИ, добавил источник.
«Протестный Петербург» считает, что такая активность представителей Макарова связана с возникшим в Заксобрании скандалом. Депутата Максима Резника ранее уличили в употреблении запрещённых веществ.
Кроме того, Резника подозревают в участии в деле о вымогательстве денег с компании «Воин-В» за прекращение препятствования ведению строительных работ. Депутат был одним из фигурантов дела, но избежал наказания.
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Политика , Максим Резник , Вячеслав Макаров , Александр Беглов
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