Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт — более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая свой бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья — в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции?

Молдавскому государству удалось крайне выгодно продать свой паспорт. Как сообщила компания Henley & Partners, выступившая в роли разработчика госпрограммы «Гражданство в обмен на инвестиции», во вторник завершился первый такой процесс в истории Молдавии.

Программа обещает гражданство в обмен на безвозвратный взнос в государственный инвестиционный фонд. Сумма варьируется для одного заявителя от 135 тысяч до 190 тысяч евро (для семьи из пяти и более человек). А главным преимуществом остается то, что молдавский паспорт позволяет свободно въезжать в 121 страну мира, включая Шенген, ЕС и СНГ, напоминает «Коммерсант».

Стоит отметить, что Кишинев на этом направлении не стал первопроходцем. Программы «золотых виз» успешно реализуются во многих странах — от Карибского бассейна до Евросоюза. Правда, на Западе наметился обратный тренд –такая практика порицается руководством ЕС и рядом неправительственных организаций.

В январе Еврокомиссия в своем докладе посетовала, что слабое взаимодействие стран ЕС по вопросу «золотых виз» ставит под угрозу безопасность и дает возможность иностранцам отмывать деньги и уклоняться от налогов. При этом выдача «золотых виз» не регулируется на уровне Брюсселя

Кипр и Несмотря на все эти упреки Еврокомиссии, такие страны как Болгария Мальта по-прежнему готовы сделать своими гражданами иностранцев, инвестировавших от 800 тысяч до 2 млн евро, а австрийское гражданство можно получить, инвестировав до 10 млн евро в промышленность или до 2 млн евро в культуру, спорт или образование страны.

Венгрия и Лидерами по раздаче «золотых виз» остаются Испания Португалия , которые благодаря этим программам заработали порядка 25 млрд евро. Среди россиян наибольшей популярностью еще недавно пользовалась Латвия , чей вид на жительство за 2010-2017 годы получили 12 097 человек, а также Греция , Венгрия, Испания и Британия.

На этом фоне пока остается невысоким интерес к российскому гражданству со стороны жителей дальнего зарубежья. На него претендуют не только по политическим причинам (как в случае с Джеффри Монсоном или Стивеном Сигалом ), но и по экономическим — как в случае с Жераром Депардье . Напомним, что выдающийся французский актер, дабы уклониться от угрозы резкого роста налогов во Франции, в январе 2013 года получил российский паспорт. Не пора ли России пойти дальше по этому пути?

«Мы не должны торговать гражданством. У нас, слава Богу, есть, чем торговать, — сказал Климов. А заслуженные люди, которые хотели бы стать гражданами России, успешно решают этот вопрос».

С ним согласен и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

«Это не российская история. Национальная экономика России сегодня действует достаточно эффективно, чтобы не делать бизнес на гражданстве. Вообще такой коммерческий подход противоречит нашим традициями и нашему пониманию гражданства», — заявил парламентарий газете ВЗГЛЯД.

«Молдавия, увы, сегодня характеризуется крайне непростым состоянием экономики и их можно понять. Но ставить такой вопрос по отношению к нам — это просто смешно и недостойно России. Потому нельзя торговать нашим паспортом и превращать его в предмет коммерческий операций», — подчеркнул Слуцкий.

А вот телеведущий Владимир Соловьев не исключает, что дело до этого дойдет, но только в далеком будущем.

«Продающая гражданство Молдавия выглядит, конечно, забавно. В целом это здравая идея, и для ряда стран Европы — это норма, пусть борются за инвестиции как умеют. Но России, конечно, по такому пути идти не надо», — заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Нам для начала нужно разобраться с тем обещанием, которое мы дали жителям ЛДНР и Украины, да и вообще нужно дать всем бывшим гражданам СССР такое обещание, обеспечив им возможность получения российского гражданства без отказа от своего. И уже только потом можно подумать об инвесторах, если им это будет нужно», — пояснил Соловьев.

Однако президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов идею выдавать паспорта в обмен на инвестиции считает очень перспективной.

«Гипотетически это может быть интересно гражданам США, Франции, Германии, Швейцарии, где высок процент по персональным налогам», — уверен он.

«У России есть важное преимущество. Наш Минфин подписал с рядом стран соглашения о ликвидации двойного налогообложения, при этом российская резидентура привлекательна невысокими персональными налогами — 13%, и корпоративными налогами, которые в ЕС значительно выше. И сейчас в условиях деофшоризации важно даже не то, чье у вас гражданство, а то, где вы платите налоги», — сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

«Евросоюз сейчас пытается зарубить процедуры получения инвестиционного гражданства, особенно в странах с дешевой резидентурой — это Мальта, Греция и в Прибалтике, а также в ряде других стран. Кроме того, процедуру получения инвестиционного гражданства вместе с видом на жительство критикуют в Великобритании, что мы недавно наблюдали на примере Абрамовича», — напомнил эксперт.

По словам эксперта, инвестиционное гражданство предполагает либо финансирование государственных фондов, либо вложения в недвижимость. Правда, можно вспомнить пример экс-мэра Москвы Юрия Лужкова , который вложился в недвижимость в Латвии, но вид на жительство так и не получил.

«Также может быть схема, предполагающая прямое инвестирование в экономику страны — например открытие своего бизнеса и создание рабочих мест», — продолжил собеседник.

«В целом же инвестиционное гражданство может быть перспективной темой для России, но только в том случае, если правильно прописать механизмы инвестирования и добиться предсказуемости системы налогообложения. В случае с Россией — сумма взноса может быть от 1 млн долларов. 100-200 тысяч долларов — это ценник для Молдавии и стран Прибалтики», — резюмировал Абзалов.

Стоит отметить, что идея продажи паспортов уже не раз витала и среди российских политиков, но решение пока не принято. В России и ранее обсуждалась возможность предоставления инвесторам гражданства в упрощенном порядке. В 2014 году Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, но оно касалось лишь некоторых видов экономической деятельности.