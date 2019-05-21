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Внутриукраинский кризис: Путин позвонил Меркель и Макрону 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации П. А. Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве», — говорится в сообщении.
Путин, Меркель и Макрон пришли к выводу о безальтернативности минских договоренностей в качестве основы мирного урегулирования.
Лидеры трех стран также обсудили закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «выразили недоумение» по поводу отказа ряда стран обсуждать этот документ в Совбезе ООН.
Политика , В мире , Европа , Украина , Ангела Меркель , Владимир Путин , Совбез ООН , Германия , Франция
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