Внутриукраинский кризис: Путин позвонил Меркель и Макрону

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации П. А. Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве», — говорится в сообщении.

Путин, Меркель и Макрон пришли к выводу о безальтернативности минских договоренностей в качестве основы мирного урегулирования.