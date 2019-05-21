Мстят за Сирию: МИД о новых санкциях против России

Министерство иностранных дел России опубликовало официальный комментарий относительно новых санкций, введенных Соединенными Штатами против трех российских предприятий. В МИДе уточнили, что США продлили санкции против московского завода "Авангард" , учебного центра зенитно-ракетных войск в Гатчине и "конструкторского бюро из Тулы". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что не считают оправданными формальные обвинения в нарушении законов США. "В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны САР", — заверили представители МИДа. Также в официальном комментарии подчеркивается, что Соединенные Штаты "мстят" всем, кто пытается помочь "многострадальной Сирии". Ранее стало известно, что США расширили санкции против России.