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Мстят за Сирию: МИД о новых санкциях против России 

Газета.Ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России опубликовало официальный комментарий относительно новых санкций, введенных Соединенными Штатами против трех российских предприятий.
В МИДе уточнили, что США продлили санкции против московского завода "Авангард", учебного центра зенитно-ракетных войск в Гатчине и "конструкторского бюро из Тулы". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что не считают оправданными формальные обвинения в нарушении законов США.
"В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны САР", — заверили представители МИДа.
Также в официальном комментарии подчеркивается, что Соединенные Штаты "мстят" всем, кто пытается помочь "многострадальной Сирии".
Ранее стало известно, что США расширили санкции против России.
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Политика , США , МИД , ММЗ Авангард , Сирия
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