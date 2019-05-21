Пушков предостерёг Зеленского от провала 

Каким бы ни был Зеленский, очень важно, что народ Украины дал отставку Порошенко и его команде — Турчинову, Климкину, Гройсману и прочим парубиям. Если Зеленский не осознаёт причин этого, его ждёт схожая с ними судьба — экономический и социальный провал и разочарование народа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 мая 2019 г.