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Пушков предостерёг Зеленского от провала 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерпеть поражение, если будет следовать курсом своего предшественника. Своё мнение он изложил в аккаунте в Twitter.
Каким бы ни был Зеленский, очень важно, что народ Украины дал отставку Порошенко и его команде — Турчинову, Климкину, Гройсману и прочим парубиям. Если Зеленский не осознаёт причин этого, его ждёт схожая с ними судьба — экономический и социальный провал и разочарование народа, — подчеркнул он.
Ранее Пушков промментировал слова Зеленского о Крыме. Его заявление о возврате территории полуострова сенатор назвал «риторической билибердой». По словам члена Совета Федерации, Зеленский может застрять в крымской тематике и таким образом растерять тот колоссальный кредит доверия, который выдал ему украинский народ, надеясь на экономические преобразования в стране, писал News.ru.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Пушков
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